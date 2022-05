Le tour de l’actualité du 18 mai en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Prêt de 20,88 milliards ajourné : quelles conséquences ?

Le prêt de 20,88 milliards de francs s’éloigne. À l’issue d’un vote ce mardi au Congrès, le projet de texte habilitant le président du gouvernement à signer le contrat a été retiré de la séance. La raison ? Un risque trop important au niveau du taux d’intérêt dans ce contexte de panique sur les marchés financiers. Les élus loyalistes ont réagi.

Gérard Reignier et Walisaune Wahetra représenteront les indépendantistes aux législatives

La mouvance indépendantiste, qui réunit les quatre organisations du FLNKS, le Parti travailliste, la DUS, le MNIS et le MOI, a présenté, mardi, après son congrès populaire du 8 mai, ses candidats pour les élections législatives.

Construire autrement entre dans la course aux législatives

Le mouvement Construire autrement, qui a vu le jour pour les provinciales de 2019, présente des candidats dans les deux circonscriptions pour les élections des 12 et 19 juin.

Justice : il avait filmé l’agression d’un septuagénaire

Philippe M. a été condamné à quatre ans de prison par le tribunal correctionnel ce mardi. En mars, un cambriolage avait dégénéré en passage à tabac à Boulouparis. Deux mineurs seront jugés par ailleurs.

Technologie : lancement de l’Ocean Hackathon 2022

L’Ocean Hackathon, c’est le marathon des nouvelles technologies numériques au service de la mer. Pour sa seconde participation, la Nouvelle-Calédonie, représentée par Nouméa, concourt auprès de 15 villes côtières telles Abidjan, San Francisco ou Mexico. La première phase de dépôt des défis est lancée.

La lutte antitags, un travail quotidien pour la municipalité

La mairie de Nouméa a fait de la lutte contre les tags une de ses priorités. Pour y arriver, ses équipes ont mis en œuvre des dispositifs pour les enlever et pour les éviter.

La qualité de l’air du Grand Nouméa bientôt mesurée

Après la création par le gouvernement d’une nouvelle zone pertinente d’observation de la qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération, l’association Scal’Air va, pour la première fois, réaliser des relevés à Dumbéa, à Païta et au Mont-Dore.

Îles : un "bilan très satisfaisant" pour le forum écologique

Les 11 et 12 mai, la province a organisé le forum Innov' by Loyalty, centré sur l’innovation et la transformation écologique. L’évènement a rassemblé le grand public et différents acteurs associatifs, institutionnels ou coutumiers.

Jeux paralympiques : Fairbank se recentre sur le 100 m

Le Calédonien, 50 ans, neuf fois médaillé aux Jeux paralympiques mais encore jamais sur 100 mètres, compte privilégier cette distance en vue des Jeux de 2024 en France.