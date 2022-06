Le tour de l’actualité du 30 juin 2022 en Nouvelle-Calédonie

La transition alimentaire en marche à l’école

L’opération Cantines à l’unisson concerne cette année plus de 56 000 élèves. Toute la semaine, ceux-ci se délectent de repas à forte teneur en produits locaux. L’événement vise à prouver qu’avec une meilleure mise en réseau entre chefs de cantines et producteurs, il est possible d’améliorer la qualité des assiettes des enfants.

Assises : la dérive criminelle d’une "bande de quartier" des Portes-d’Argent

Cinq jeunes accusés du meurtre de Jean-Louis Bartolini en mai 2020 à Nouméa continuent de nier l’intention d’homicide. Les réquisitions sont attendues jeudi.

Au Pk6, le cambriolage tourne à l’agression sauvage

Surprenant des cambrioleurs à l’intérieur de son domicile, une dame de 57 ans a été rouée de coups qui lui ont valu 28 jours d’ITT.

Prix des carburants : un accord avec les pétroliers pour soutenir certains secteurs

Une réduction de 3 francs le litre pour les agriculteurs, les ambulanciers mais aussi les transporteurs scolaires : c’est l’engagement de la SSP, de Total Energies et de Mobil IPC.

Herbicides, mer de Corail, liaisons aériennes… les décisions du gouvernement

Voici les principales décisions adoptées lors de la réunion collégiale hebdomadaire.

Matariki, le Nouvel An maori : tout un symbole

Pour la première fois de son histoire, la Nouvelle-Zélande a officiellement célébré le Matariki, nouveau jour de fête nationale. En écho aux festivités du 24 juin chez nos voisins, le consulat a tenu, mardi, à célébrer cet événement sur le Caillou.

À la maison de quartier de Magenta, les femmes peuvent se retrouver

Papotages et rires au programme. Mercredi, c’était fête de la machine à Coudre à "la maison soleil". L’occasion de vous présenter ambiance et projets. Voici le premier volet d’une série sur les espaces municipaux de la ville (1/6).

Dumbéa : la littérature calédonienne, à travers contes et rencontres

La médiathèque a accueilli ce mercredi après-midi La Maison du Livre "sur la route", un évènement itinérant mensuel se tenant dans diverses bibliothèques du pays et offrant l’occasion, pour les petits comme les grands, d’échanger avec des auteurs et de profiter de moments de contes et de lecture.

Pouébo : l’igname rassemble les districts de l’aire

La commune succède à Hienghène pour l’organisation de la Fête de l’aire Hoot ma Whaap. Des représentants des 14 districts se retrouvent ce jeudi au terrain municipal, avant une journée centrée sur l’igname vendredi.

VTT : les vététistes auront leur Tour du Sud

Un circuit de quatre étapes, nommé Destination province Sud VTT Pro Tour, a été présenté mercredi matin à Nouméa. Il démarrera dimanche au parc des Grandes Fougères. L’événement se veut, à terme, international.