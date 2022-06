Le tour de l’actualité du 8 juin en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] "La question de l’indépendance n’est pas soldée"

Wali Wahetra a gravi les marches en seulement trois ans, depuis son entrée dans l’arène politique. Son nom a été proposé pour défendre la candidature "FLNKS Indépendantistes et Nationalistes" aux élections législatives dans la première circonscription. La ligne de l’élue drehu du Congrès est claire : faire respecter l’esprit et la lettre de l’accord de Nouméa jusqu’à son terme, et engager des discussions pour un transfert des dernières compétences.

La SLN condamnée à payer 10 millions de francs d’amende pour la mort d’un ouvrier

Le groupe minier a été reconnu responsable d’un accident mortel à Doniambo en 2018. L’enquête avait mis en évidence le "caractère précaire" des installations en cause.

Caillassages : les bus Carsud suspendus ce mercredi

À la suite de violents caillassages survenus à Saint-Louis, ce week-end, les chauffeurs de Carsud suspendent l’ensemble des lignes qui desservent le Grand Nouméa, ce mercredi.

Qui est Virginie Ruffenach, candidate dans la première ?

Chef du groupe l’Avenir en confiance au Congrès, la vice-présidente du Rassemblement porte les couleurs de son parti pour les scrutins des 12 et 19 juin. Le point de départ de son engagement est le gel du corps électoral.

Muneiko Haocas fait de la lutte contre la vie chère une de ses priorités

La candidate du MNIS dans la seconde circonscription entend s’attaquer à la vie chère et proposer un nationalisme kanak "inclusif et partagé".

Maison de la Nouvelle-Calédonie : Agnès Siraut tire sa révérence

Après plus de dix ans à leur service, la bonne fée des étudiants du Caillou en Métropole prend sa retraite. Une deuxième vie qui ne la tiendra jamais longtemps éloignée du Territoire, où elle a vécu vingt-cinq ans.

Défi Zéro déchet : "On veut donner de bonnes habitudes à nos enfants"

Le défi famille de l’association Zéro déchet NC a été lancé le 29 avril. Chaque mois, nous nous inviterons chez les Johnston pour suivre leur évolution, avec leurs doutes et leurs progrès. Première rencontre.

Dumbéa : l’acajou amer, à éradiquer "avant qu’il ne soit trop tard"

Récemment, la province Sud a mené une opération d’éradication de l’acajou amer, sur le col de Tonghoué. L’objectif : sensibiliser le public au risque d’expansion de cette espèce envahissante et "dangereuse pour la biodiversité".

Dans le Nord, les blouses blanches font grise mine

Face à la pénurie de médecins, l’augmentation des charges de travail ou le manque de communication, les infirmiers des dispensaires de la province sont inquiets. Fait rare, deux réunions ont eu lieu en un mois avec la province, qui tente de trouver des solutions. L’institution doit rencontrer les syndicats cette semaine.

Karaté : les Oceania se clôturent en beauté à Païta

La compétition organisée à l’Arène du Sud s’est terminée lundi soir, avec de nouveaux titres pour les combattants du Caillou.