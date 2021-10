Le tour de l’actualité du jeudi 21 octobre

[GROS PLAN] Maintien du confinement strict les week-ends

Le gouvernement a confirmé, ce mercredi, la poursuite du confinement adapté jusqu’à la fin de mois qui sera accompagné d’un confinement strict les deux prochains week-ends. En clair, les contraintes actuelles restent maintenues. Ce que ne manquent pas de déplorer commerçants et professionnels du nautisme.

Le FLNKS appelle à la non-participation si le référendum est maintenu au 12 décembre

Le mouvement indépendantiste demande un report de la consultation après les élections nationales 2022. Dans un communiqué tout juste publié ce mercredi en soirée, après une concertation en visioconférence la veille, le bureau politique du FLNKS "demande au camp du Oui de s’inscrire dans la démarche de non-participation".

En province Sud, la pêche des requins-tigres et bouledogues bientôt autorisée

Sonia Backès a affiché mercredi devant l’assemblée de la province Sud sa détermination à retirer de la liste des espèces protégées les requins-tigres et bouledogues, contre l’avis du conseil scientifique provincial, dont plusieurs membres viennent de démissionner.

Du sursis pour cinq auteurs d’incendies de la Serpentine

Les incendies à répétition du convoyeur de minerai de la Société Le Nickel de Kouaoua a connu son épilogue mercredi, à la section détachée du tribunal de première instance, à Koné. Cinq personnes ont été condamnées pour quatre des sinistres survenus en 2017 et en 2018.

Chez Teeprint, la production de masques se fait dans l’urgence pour la rentrée

L’entreprise Teeprint produit des masques locaux depuis le début de la crise. L’annonce de la rentrée et du port du masque à l’école dès 6 ans pousse la société à travailler d’arrache-pied pour répondre à la demande.

L’ambassadeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée plaide à l’ONU pour un report du référendum

Max Hufanen Rai, ambassadeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès des Nations Unies, s’est exprimé devant la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation à New York.

La consommation d’électricité et d’eau plutôt en baisse

Les particuliers coincés chez eux utilisent un peu plus d’eau et d’électricité, mais, en mars, l’arrêt de certaines activités avait au final conduit à une baisse de la consommation globale. La même tendance se dessine.

À l’Aquarium des lagons, Laïza et Linna ont "vraiment hâte de revoir clients et abonnés"

La réouverture de l’aquarium des Lagons approche à grands pas et réserve des surprises au grand public. Après un an de travaux et plusieurs semaines de confinement, les équipes piétinent d’impatience à l’idée de reprendre. C’est le cas de Laïza et Linna, toutes deux hôtesses d’accueil.

La Ressourcerie a rouvert au public et récupère à nouveau les dons

Après plusieurs semaines de fermeture, la Ressourcerie a rouvert ses portes, mardi matin. L’occasion pour ceux qui ont fait du tri durant le confinement d’y déposer leurs affaires et pour les habitués de redécouvrir la boutique, bien rangée et réaménagée.

Rugby : le Pôle espoirs retrouve les terrains

Le Pôle espoirs, dirigé par l’ancien joueur professionnel Laurent Vili, a repris le chemin de l’entraînement vendredi dernier. Un retour logiquement perturbé par les différentes contraintes liées à la crise sanitaire.