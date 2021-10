Le tour de l’actualité du mardi 19 octobre

[GROS PLAN] Les épreuves de fin d’année sont annulées

Écrits et oraux disparaissent des examens de 2021, tous diplômes confondus, à l’exception des oraux de rattrapage, a annoncé lundi après-midi le vice-rectorat. Les candidats seront uniquement évalués au moyen du contrôle continu. Les candidats libres ont rendez-vous en février pour une session d’examens.

Une rentrée au compte-gouttes pour les écoliers de la Grande Terre et des îles

Instituteurs et institutrices du sud de la Grande Terre et des îles sont prêts, le protocole sanitaire est en place, les emplois du temps sont organisés, les classes aménagées et les autotests attendent d’être distribués, mais les enfants ne se sont pas bousculés, lundi.

Référendum : Sonia Backès écrit à Daniel Goa

Sonia Backès a adressé ce lundi un courrier à Daniel Goa, président de l’Union calédonienne. Le plus vieux parti politique calédonien avait, la semaine passée, écrit au ministre des Outre-mer, et mentionné vouloir "inciter" à ne pas participer au référendum si sa date établie du 12 décembre n’est pas reportée.

Sébastien Lecornu rencontre des étudiants "tournés vers l’avenir"

Au cours de sa dernière matinée avant de quitter le pays, Sébastien Lecornu a tenu à échanger avec les étudiants de l’université, un public particulièrement concerné par la question institutionnelle, car encore sous la compétence de l’État.

Deux volontaires de la réserve sanitaire témoignent avant de regagner Paris

Une partie de la réserve sanitaire, arrivée le 26 septembre, s’envole pour la Métropole. Après trois semaines sur le front de l’épidémie, deux de ces volontaires nous livrent leur expérience sur le Caillou.

Les aéroports des îles fermés, Air Calédonie annule ses vols

Air Calédonie a annulé, lundi, les vols programmés sous dérogation, jusqu’à la fin du mois. Alors que les autorités coutumières ont fermé les aéroports de Maré, de Lifou et d’Ouvéa pour protester contre le pass sanitaire, "la compagnie prend acte et se voit dans l’obligation d’annuler les rotations", explique un communiqué.

Générations NC : "L’obligation vaccinale est devenue contre-productive"

Pour calmer les tensions autour de la vaccination, Générations NC demande au gouvernement d’alléger l’obligation tout en élargissant l’utilisation du pass sanitaire. Pour Générations NC, "l’obligation vaccinale est devenue contre-productive". Parce qu’elle génère des tensions dans la population et dans les entreprises

Sébastien Lecornu accueilli par Sonia Lagarde à l’hôtel de ville de Nouméa

Le ministre des Outre-mer s’est rendu lundi matin à l’hôtel de ville de Nouméa pour visiter l’exposition sur les héros ultramarins de la Seconde Guerre mondiale, qu’il avait lui même inaugurée en juillet dans les jardins de son ministère.

Les hébergements touristiques sont dans le "flou complet"

C’est une douche froide qui s’abat sur les hébergements touristiques depuis quelques semaines : alors que la plupart se trouvaient dans une situation confortable, avec "100 % de remplissage" depuis le début d’année, le confinement a mis un coup d’arrêt à leur élan. Avec, pour le moment, aucune visibilité sur la reprise de leur activité.

Salles fermées jusqu’au 31 octobre : un nouveau coup dur pour les artistes

Si le confinement adapté a permis à quelques acteurs culturels de reprendre un semblant d’activité, sa prolongation jusqu’au 31 octobre est un nouveau coup dur. Tous plaident pour la réouverture rapide des salles de représentations.