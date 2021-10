Le tour de l’actualité du mercredi 20 octobre

[GROS PLAN] Un plan contre l’obésité, "plus urgent que jamais"

Facteur aggravant de la Covid-19, le surpoids touche 70 % de la population adulte en Nouvelle-Calédonie. Les dégâts de l’épidémie sont une nouvelle raison de prendre au plus vite les mesures promises en 2016 par le plan Do Kamo, estiment les professionnels de santé interrogés, même si les résultats ne seraient pas immédiats.

Le texte sur l’obligation vaccinale pourrait bientôt être adapté

Une table ronde sur l’obligation vaccinale réunira, samedi, les forces politiques, les Institutions et les partenaires sociaux. À l’issue de ces débats, certaines modifications pourraient être apportées à ce texte qui fait polémique.

[INFOGRAPHIES] Des pistes pour expliquer l’importante mortalité liée à la Covid dans le pays

La mortalité a bondi de 81 % par rapport à un mois de septembre moyen, hors année Covid, en Nouvelle-Calédonie. Un taux inférieur à celui observé en Polynésie lors de la période la plus meurtrière de l’épidémie, en août, mais supérieur à celui enregistré en Métropole par exemple. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences.

L’armée poursuit la vaccination à Thio

Quatre membres du Centre médical interarmées (CMIA) ont mené une opération de vaccination des populations des tribus éloignées, lundi, aux tribus de Kouaré et de Saint-Paul, à Thio. Soutenus par les agents de la mairie, ils ont vacciné vingt-huit personnes.

Le secteur du BTP, à l’aune d’une crise sociale majeure

La crise sanitaire n’est pas à l’origine de la tourmente traversée par le secteur du BTP, mais avec ses cinq semaines de confinement strict, elle l’a considérablement détérioré. Elle le précipite même vers une crise sociale profonde.

Le secteur de la sécurité privée dopé par la crise

Avec le confinement adapté, administrations et entreprises font appel à un plus grand nombre d’agents de sécurité pour filtrer les entrées et faire respecter les gestes barrières. À tel point que certaines sociétés de sécurité en viennent à manquer de salariés.

Le musée Maritime, la maison Célières et le musée du Bagne rouvrent leurs portes

Après les espaces muséaux de la ville et le Centre culturel Tjibaou la semaine dernière, c’est au tour du musée Maritime et des établissements gérés par l’Association témoignage d’un passé d’accueillir le public dans le respect des contraintes sanitaires, qui s’appliquent aussi aux employés.

Budget participatif : le public n’a plus que cinq jours pour voter

Dans le cadre de la deuxième édition du Budget participatif de la province Sud, 97 projets ont été présélectionnés. Les personnes intéressées pour voter ont jusqu’au dimanche 24 octobre pour se rendre sur le site de l’institution, se créer un compte et faire leur choix. Tour d’horizon de trois projets soumis au vote.

Rugby : Mauvaka de retour en Bleu

Au repos lors de la tournée de juillet, le talonneur de Toulouse revient avec le XV de France pour les tests de novembre. Les Bleus affronteront l’Argentine le 7, la Géorgie le 14 puis la Nouvelle-Zélande le 20. Les cousins Romain et Donovan Taofifenua font aussi partie du groupe de 42.

Ugo, de la Nouvelle-Calédonie à l’aventure Koh Lanta

Vainqueur du jeu d’aventure en 2013, Ugo tente de nouveau sa chance lors de l’édition " All Star ", diffusée chaque mercredi sur Caledonia, pour les 20 ans de l’émission. Le fauconnier de 40 ans, qui a tiré son amour de la nature de sa jeunesse passée sur le Caillou, réalise un parcours difficile mais remarqué.