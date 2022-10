Les coutumiers de Xârâcùù demandent la démission du président du Sénat coutumier, Hugues Vhemavhe

L’interpellation du nouveau président du Sénat coutumier, Hugues Vhemavhe, le 4 octobre, ivre et sans permis, et sa condamnation continuent de faire réagir au sein des instances coutumières.

Ainsi, le conseil de l’aire Xârâcùù a émis un communiqué, vendredi matin, dans lequel il "condamne avec fermeté son comportement et son attitude irrespectueuse, irresponsable et scandaleuse". Les responsables coutumiers estiment que "se maintenir à ce poste malgré les circonstances aggravantes, c’est mettre en péril toute la crédibilité de nos institutions coutumières et surtout la légitimité de la parole coutumière".

Par conséquent, le conseil Xârâcùù demande à Hugues Vhemavhe de "démissionner de son mandat de président et que l’aire suivante, sous le principe de présidence tournante, assume cette fonction durant cette mandature engagée".

Il formule enfin le vœu que l’aire Hoot ma Whaap puisse exercer la présidence à la fin de la mandature 2024-2025.