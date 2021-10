À l’initiative de Philippe Gomès, 63 personnalités soutiennent une tribune en faveur de la vaccination

"Au moment où nous atteignons le chiffre terrible de 200 décès liés à la pandémie, et où la vaccination commence un peu à s’essouffler, il m’a semblé important que des personnalités calédoniennes du monde politique, économique, social, spirituel, coutumier, culturel et sportif, illustrant la diversité de notre pays, s’expriment pour encourager nos populations à se faire vacciner" explique le député Philippe Gomès qui a alors préparé une tribune dévoilée ce dimanche soir et soutenue par des "personnalités emblématiques de la société calédonienne". Pas moins de 63, au total. Pour le parlementaire, "cette initiative, totalement transpartisane, s’inscrit en complément des discours du monde médical et de l’action des institutions en faveur de la vaccination".

Tribune citoyenne

En mémoire des 200 Calédoniens emportés par le virus " Soyons solidaires, vaccinons-nous ! "

"Après avoir été longtemps épargné par la pandémie mondiale, notre pays doit désormais faire face au virus.

En un peu plus d’un mois, 9 166 Calédoniens ont contracté la Covid 19, 325 sont actuellement hospitalisés au Médipôle, au centre hospitalier du Nord ou dans des hospitels, et 200 sont décédés.

Parmi ces 200 Calédoniens, 192 n’étaient pas vaccinés ou n’avaient pas accompli un parcours vaccinal complet.

Avec la distanciation sociale, le port du masque et le respect des gestes barrières, la vaccination s’est imposée dans le monde entier comme le moyen de lutte le plus efficace contre l’épidémie de Covid 19.

Se vacciner, c’est se protéger soi-même contre le risque d’être infecté par le virus.

90 % des Calédoniens hospitalisés,

95 % des Calédoniens en service de réanimation,

96 % des Calédoniens décédés,

Sont non-vaccinés ou n’ont pas un schéma vaccinal complet.

Se vacciner, c’est protéger les autres : sa famille, ses proches, ses amis et la société tout entière. Une personne non-vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre la Covid 19 qu’une personne vaccinée.

Se vacciner est d’autant plus un devoir dans notre pays que nous sommes fragiles.

Fragiles, parce que notre état de santé (obésité, diabète, insuffisance cardiaque, respiratoire, etc.) nous rend très vulnérables à la Covid 19.

Fragiles, parce que notre habitat (tribus, squats) et notre mode de vie favorisent les interactions sociales et donc la circulation du virus.

C’est grâce à la vaccination que nous pourrons nous protéger contre les formes graves de la maladie et réduire de manière forte le nombre des hospitalisations.

Plus nous serons vaccinés, moins nos populations seront endeuillées.

7 Calédoniens sur 10 ont déjà bénéficié d’une première dose de vaccin.

Si nous continuons sur cette dynamique, d’ici la fin de l’année, nous pourrons reprendre une vie presque normale.

Soyons solidaires, vaccinons-nous !"

1. Taieb AIFA (Maire Honoraire de Bourail)

2. Valérie ALBERT-DUNAIS (Médecin gériatre)

3. Rock APIKAOUA (Vicaire Général)

4. Axel BILLIET (Agriculteur)

5. Jean-Jacques BROT (Ancien Haut-Commissaire)

6. Emmy CHENIN (Miss Nouvelle-Calédonie 2021)

7. André DANG VAN NHA (PDG SMSP 2000-2021)

8. Joao D’ALMEIDA (Ancien Président de la Fédération des Fonctionnaires)

9. Jean-Marc DELAVEUVE (Président AS 6ème KM)

10. Franckie DIHACE (Avocat à la Cour)

11. Pierre FAIRBANK (Champion paralympique)

12. Taniela Masima FAUA (Chef de village du district de Hahake)

13. Daniel FISDIEPAS (Maire de Hienghène 1995-2012)

14. Pierre FOREST (Ancien Directeur Jeunesse et Sports NC)

15. Justin GAIA (Président Sénat coutumier 2020)

16. Éric GAY (Maire du Mont-Dore 2003-2019)

17. Pierre GOPE (Auteur et metteur en scène de théâtre)

18. Lara GRANGEON (Sportive haut niveau Elite natation)

19. Didier GUENANT (Conseiller économique et social 2015-2021)

20. Gaston HMEUN (Ancien Secrétaire Général USOENC)

21. Neko HNEPEUNE (Président de la Province des Iles 2004-2019)

22. Samuel HNEPEUNE (Ancien Président du MEDEF)

23. Sidonie IEKAWE (Veuve du Préfét Jacques IEKAWE)

24. Claudine JACQUES (Ecrivain)

25. Monique JANDOT (Présidente CPME 2009-2013)

26. Adèle JOREDIE (Enseignante – Auteure)

27. Richard KALOI (Président de la Province des Iles 1989-1995)

28. Emmanuel KASARHEROU (Directeur ADCK 2006-2011)

29. Tateo KATOA (Représentant du Royaume ALO)

30. Dominique KATRAWA (Président du Conseil administration SLN)

31. Jean-Martial KHAC (Ancien Président de l’amicale vietnamienne)

32. Antoine KOMBOUARE (Entraineur FC Nantes)

33. Armonie et Aurélie KONHU (Médaillées d’or Volley Ball Jeux du Pacifique 2019)

34. Evelyne et Jean LEQUES (Fondatrice RAPSA – Maire de Nouméa 1986-2014)

35. Jean-Philippe LEROUX (Président de l’association des diabétiques NC)

36. Maleselino MAKAVAIMOANA (Président du Tiers-Ordre de Marie)

37. Elia MANUOPUAVA (Fai’pule MUA)

38. Bernard MARANT (Maire honoraire de Dumbéa)

39. Harold MARTIN (Président du Gouvernement NC 2007-2009/2011-2014)

40. Ardy PANATE (Artiste)

41. Jean-Marie PAPILIO (Médecin généraliste)

42. Graziella POANOUI (Médecin généraliste)

43. Catherine POEDI (Présidente d’association)

44. Elie POIGOUNE (Président de la Ligue des Droits de l’Homme 1998-2021)

45. Joanna READ (Médecin généraliste)

46. Elisapeta SALIGA (Présidente des Femmes du Royaume de Sigave)

47. Ghislain SANTACROCE (Eleveur)

48. Sioli SAO (Révérend-Père – Eglise Saint Jean-Baptiste)

49. Thierry SONG (Maire de Thio 2005-2014)

50. Atonio TAOFIFENUA (Fai’Pule Hihifo – Président Foyer Wallisien)

51. Gilles TAVERGEUX (Président de la Fédération calédonienne football)

52. Claudine TAVITA (Présidente du comité femmes église protestante Maohi)

53. Gilbert TEIN (Artiste – Président du Sénat coutumier 2015)

54. Marie-Noëlle THEMEREAU (Présidente Gouvernement NC 2004-2007)

55. Octave TOGNA (Conseiller économique et social 2015-2021)

56. TYSSIA (Artiste)

57. Kenjy VENDEGOU (Entraineur AS Kunié)

58. Corine VOISIN (Maire de La Foa 2008-2020)

59. Jacques WADRAWANE (Haut Fonctionnaire)

60. Pierre WAJOKA (Ancien Capitaine de l’équipe calédonienne de Football)

61. Joel WAKANUMUNE (Capitaine de l’équipe calédonienne de Football)

62. Billy WAPOTRO (Ancien directeur de l’alliance scolaire)

63. Jean-Pierre WEMAMA (Médecin anesthésiste)