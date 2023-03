Les fonctionnaires d'État mobilisés contre la réforme des retraites

Environ 200 personnes sont attendues. La rue n'est pour l'instant pas bloquée.

Pour rappel, la réforme des retraites vise à décaler l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030 et à accélérer l'allongement de la durée de cotisations à 43 ans dès 2027 (soit aussi un trimestre de plus par an).

Les fonctionnaires d'État des territoires d'Outre-mer s'inquiètent également de la perte de l'indemnité temporaire de retraite, qui pourrait ne plus exister en 2028.