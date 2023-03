Ruamm : le Haut-commissaire en appelle "au bon sens" et à "la responsabilité"

"Je ne désespère pas qu’un accord puisse être trouvé entre ceux qui sont en charge de ce dossier et ceux qui sont inquiets des résultats de ce projet de réforme. J’en appelle au bon sens. C’est la chose la mieux partagée du monde. Il ne faut pas désespérer du bon sens des hommes et des femmes qui veulent travailler à l’aboutissement de ce projet", réagit le Haut-commissaire, interrogé sur le conflit social en cours autour de la réforme du Ruamm.

"Il y a un droit à manifester"

"Sur le volet social, il y a un droit inscrit dans la Constitution française à manifester. Dès lors que le droit à manifester est respecté, avec le délai légal de préavis en direction du haut-commissariat, ce droit doit pouvoir s’exercer", souligne-t-il.

En revanche, "sur les opérations de blocage, qui ne rentrent pas dans ce schéma légal, et qui peuvent perturber la circulation des automobilistes, j’en appelle au bon sens. Il faut être conscient que bloquer des ronds-points pendant des heures, ce n’est pas forcément la bonne solution pour les Calédoniens, c’est exercer un rapport de force certes, mais dont ceux qui doivent se déplacer comme les médecins, les ambulanciers, les policiers et gendarmes et les chefs d’entreprise n’ont pas à être victimes car tous ne sont pas dans une logique de manifestation. Il faut aussi penser à ces personnes."

"Nous utiliserons la force publique quand il le faudra et dès qu’il le faudra"

Il met également en garde contre les conséquences que ces blocages pourraient avoir. "Je demande à ceux qui sont à l’origine de ces blocages de faire attention à ce qu’ils font, de ne pas provoquer d’accidents. Le territoire en a beaucoup trop, nous n’avons pas besoin de renforcer l’insécurité routière." Il en appelle donc "à la responsabilité de ceux qui se lancent dans des actions de blocage qui peuvent conduire certains automobilistes à commettre des imprudences graves et être à l’origine d’accidents. J’espère que la sérénité sur ce dossier sera de mise et que toutes celles et ceux qui doivent se rencontrer pourront travailler dans le même sens, c’est-à-dire à son aboutissement."

"J’ai la compétence de la sécurité au nom de l’État", rappelle-t-il. "Nous utiliserons la force publique quand il le faudra et dès qu’il le faudra."