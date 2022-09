Un séisme de magnitude 6,9 à l'Est des Loyauté

Le Caillou a tremblé ce mercredi soir et nombreux sont les Calédoniens à l’avoir ressenti.

D’après le réseau de surveillance de l’IRD, un séisme de magnitude 6,9 sur l’échelle de Richter s’est produit dans la soirée de mercredi, à l’Est des Loyauté.

Selon les données publiées, les secousses ont été ressenties à 22h04. L’épicentre, à une profondeur de 146 kilomètres, est situé à 289 kilomètres de Lifou et à 210 kilomètres de la ville de Lénakal (Tanna) au Vanuatu.

D’après le site internet américain de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), le tremblement de terre a été d’une magnitude de 6,7.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Calédoniens ont évoqué ce séisme ressenti aux quatre coins du pays.

Notable quake, preliminary info: M 6.7 - 209 km SSE of Isangel, Vanuatu https://t.co/IkXdP24lcX — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 14, 2022

Le pays, région à risque, dispose d’un réseau de huit stations sismiques à Lifou, Maré, Koumac, Yaté, Port Laguerre, Nouméa, Île Ouen et l’île des Pins. Ces stations "écoutent en permanence les soubresauts de la Terre. Cette surveillance en quasi-temps réel permet de détecter la plupart des séismes du Pacifique Sud Ouest d’une magnitude > 3 ainsi que les plus forts séismes mondiaux mais aussi de déterminer leurs caractéristiques : localisation de l’épicentre, magnitude, distance du séisme…", indique l’Observatoire sismologique de Nouvelle-Calédonie qui rappelle que "la plupart des séismes enregistrés en Nouvelle-Calédonie sont liés à la subduction de l’Arc du Vanuatu. Cette dynamique génère de nombreux séismes dont les plus puissants atteignent une magnitude de 8.0. En Nouvelle-Calédonie, près de 250 000 personnes sont exposées au risque sismique et tsunami (et autant au Vanuatu)".