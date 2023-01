Volontariat au Vanuatu et en Nouvelle-Zélande : les candidatures ouvrent le 23 janvier

En dix ans, plus de 200 jeunes Calédoniens ont bénéficié du programme de service volontaire océanien et participé à des actions de coopération solidaire dans les domaines du développement éducatif, culturel, agricole et de promotion de la francophonie, dont 78 au Vanuatu. L’objectif : "contribuer à la construction identitaire et citoyenne des jeunes Calédoniens ainsi qu’au développement de leurs compétences. Le programme favorise également l’intégration de la Nouvelle-Calédonie dans son espace régional", rappelle le gouvernement, cofinanceur du dispositif avec France Volontaires, opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Sélection sur motivation

Pour cette huitième édition, six missions sont prévues au Vanuatu et deux en Nouvelle-Zélande. Les candidatures ouvrent ce lundi 23 janvier. Les 18-30 ans ont jusqu’au 23 février pour postuler en ligne, sur le site Internet de France volontaires, en envoyant un CV, une lettre de motivation et en complétant un dossier d’inscription. Aucune condition de diplôme ou de qualification n'est imposée. C’est la motivation qui compte. Elle sera mesurée à la lecture du dossier puis lors d’un entretien pour les candidats présélectionnés.

Qu’ils soient retenus pour une mission auprès d’une association ou d’un organisme public, les volontaires bénéficieront tous d’un accompagnement avant, en rencontrant des "anciens" notamment, pendant et après le départ. Ils percevront une indemnité mensuelle et disposeront d’une couverture sociale et de santé, précise également le gouvernement. La durée des missions varie de 6 à 12 mois non renouvelables en service civique. Elle est de 12 mois minimum renouvelables dans le cadre d’un volontariat de solidarité internationale.