Le centre du don du sang lance un appel d’urgence

Les perturbations quotidiennes liées à l’actualité sociale dense de ces derniers jours ont eu raison de la venue des donneurs de sang. C’est ainsi que les responsables du centre du don du sang de Nouméa interprètent la baisse des stocks et les poussent à lancer un nouvel appel à la solidarité avant que la situation ne devienne critique.

Moins de donneurs ces derniers jours

"On a clairement eu moins de monde au cours des derniers jours car les gens passent plus de temps sur la route ou sont plus concernés par les contraintes quotidiennes", analyse le Dr Laure Philippe, du centre du don du sang de Nouméa.

Les besoins hebdomadaires sont compris entre 150 et 250 poches de sang, raison pour laquelle les responsables du centre de Nouméa tâchent de collecter 40 à 50 poches par jour. "Si les besoins demeurent stables, nous disposons de 10 à 15 jours de stock", poursuit Laure Philippe. Bien, mais pas suffisant. C’est la raison pour laquelle le centre lance un appel au don avant que la situation ne se dégrade.

Alors pour donner son sang, la solution la plus simple consiste à s’inscrire sur le site internet dondusang.nc. Cela permet d’échelonner au mieux les rendez-vous : entre l’entretien préalable avec un médecin, le don à proprement parler, le repos et la collation qui suivent, il faut compter une demi-heure maximum pour effectuer un don.

Tous les groupes sanguins sont concernés, même si les A + et O + sont les groupes les plus fréquents et donc les plus transfusés.

Le centre de Nouméa rappelle que le don du sang permet de sauver la vie de nouveau-nés, de femmes enceintes, de personnes atteintes de cancer, de personnes nécessitant des opérations chirurgicales lourdes, de victimes d’accidents de la route.

Pour donner son sang, il convient auparavant de bien manger et boire (de l’eau). Il faut prévoir un temps de repos après le don, être en bonne forme et ne pas être dans une situation considérée comme à risque infectieux. Autant de points qui sont abordés dans l’entretien préalable avec un médecin.