Graig d’NRJ nous emmène à la découverte des stands de fromages, charcuteries et pâtisseries installés au salon Saveurs & Traditions à la Maison des Artisans de Nouville. Pour sa quatrième édition, l’évènement rassemble plus de 30 exposants, l’occasion de déguster produits du terroir et spécialités locales.