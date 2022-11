Athlétisme : Illya Justin et Natalia Prado s’imposent à Païta

La course principale, longue de 10 kilomètres, sur route, dans la zone industrielle Zico avec départ et arrivée à Caltrac, a réuni un peu plus de 70 participants.

Victoire d’Illya Justin en 35 minutes et 32 secondes, devant Yoan Hervé (36’07) et Julien Argouet (37’40).

Natalia Prado, 7e du jour en 38’45, termine première féminine devant Déborah Kaboer (43’20) et Elena Fetizon (45’15), Emmanuelle Favard (45’19) et Severine Lecomte (48’05).