Athlétisme : Loan Ville signe un nouveau record de Calédonie

Une nouvelle performance de poids pour Loan Ville. L'athlète calédonienne, spécialiste du 400 m haies, a signé un nouveau record de Calédonie (seniors). Engagée sur les championnats de Nouvelle-Zélande, actuellement organisés à Wellington, la licenciée de Koumac a réalisé le tour de piste en 58 secondes et 76 centièmes. Soit 71 centièmes de mieux que sa précédente marque de référence, enregistrée lors des championnats de France juniors l'an dernier (59''47).

Elle se classe ainsi 2e de la course, derrière Portia Bing, recordwoman néo-zélandaise de la spécialité et demi-finaliste des championnats du monde en 2022. "Bravo Lo, ce n'est que le début", salue Éric Reuillard, responsable du Centre territorial d'entraînement, sur Facebook. "Elle valide ainsi sa progression des derniers mois et peut raisonnablement envisager de courir bien plus vite pour la suite de la saison", savoure-t-il, ciblant d'ores et déjà les championnats de France espoirs, élite et les Jeux du Pacifique comme principaux objectifs cette année. Avec, pourquoi pas, une sélection en équipe de France des moins de 23 ans comme (grosse) cerise sur le gâteau.

Début février, lors des championnats d'Auckland, au Pakuranga Stadium, Loan Ville avait déjà amélioré son propre record de Calédonie du 400 mètres, dans la catégorie des moins de 23 ans. Elle avait bouclé le tour de piste en 55 secondes et 35 centièmes.