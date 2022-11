Basket-ball : Dumbéa rejoint Rivière-Salée en finale

Mardi soir, à l’Anse-Vata, Rivière-Salée a battu la JSVDT (85-67).

Vingt-quatre heures plus tard, dans cette même salle de Nouméa, l’AS Dumbéa a remporté la seconde demi-finale, face à l’AS 6e Km (69-48).

Les Dumbéens, quadruples tenants du titre, ont été surpris en début de premier quart-temps (encaissant un 7-0) et en début de troisième (avec là un 6-0, pour se faire rejoindre à 31-31), avant à chaque fois de peu à peu recoller au score puis de prendre le dessus.

Un bel anniversaire

La formation entraînée par Benjamin Guy s’est appuyée sur ses joueurs cadres, le meneur Abou Doumbia (auteur d’un gros match pour son 34e anniversaire), le shooteur Steeven Sillant et, plus à l’intérieur, Yann Mathelon et Raymond Weber.





En face, l’AS 6e Km a tenté de mettre du rythme avec Joan Delaunay-Belleville et Killian Taputu sur la base arrière, ainsi que Jean-Jacques Taufana dans la raquette. Cela n’a pas suffi, l’AS Dumbéa finissant par prendre le contrôle de la rencontre grâce à l’expérience et aux qualités physiques de ses joueurs.

Finales la semaine prochaine

La finale se disputera, au contraire des tours précédents, en deux matchs gagnants.

Premier match entre Dumbéa et Rivière-Salée mercredi prochain (20h15) à l’Anse-Vata. Le suivant, ce sera le mardi 22 novembre, même heure, même salle. Match d’appui éventuel le mercredi 30 novembre, même configuration.

Concernant les femmes, ce sera les mêmes dates et le même lieu. Seul change l’horaire : 18 h 30. Ce sera entre Rivière-Salée et l’AS 6e Km.