Basket-ball : Dumbéa s’impose à l’arraché

Avec six points d’avance à trois minutes de la fin de la rencontre, les coéquipiers de Ahau Fenuafanote, omniprésent mercredi soir (20 points), pensaient peut-être avoir fait le plus dur. Mais après avoir longtemps fait la course en tête dans cette rencontre, Rivière-Salée, qui rêvait de faire chuter l’ogre dumbéen pour la seconde fois après sa victoire durant la phase retour de la saison régulière, a finalement vu le match lui filer entre les mains.

Le réveil de Sillant

En manque de réussite aux tirs, que ce soit sous le cercle ou à longue distance, les Spartiates ont retrouvé de l’allant dans les ultimes secondes, grâce notamment à Steeven Sillant (12 points). Malgré une prestation en dents de scie, l’arrière dumbéen a remis ses coéquipiers dans le droit chemin en enchaînant trois lancers francs consécutifs et un "and one" (panier marqué avec la faute) dans le "money time" pour arracher, presque à lui tout seul, cette précieuse victoire. "On peut clairement parler d’un hold up", assume Benjamin Guy, l’entraîneur dumbéen. "C’est à l’image de notre saison", renchérit son capitaine, Yann Mathelon.

» À LIRE AUSSI : Face à l’AS 6e Km, Rivière-Salée prend une option dans la finale féminine

Un succès qui permet à l’AS Dumbéa, quadruple tenante du titre, de prendre une option sur une nouvelle couronne territoriale alors que la deuxième manche est programmée mardi soir, à la salle omnisports de l'Anse-Vata.