Cyclisme : Chris Jenner et Manon Brasseur remportent le chrono

On connaît les premiers lauréats des tours cyclistes. Chris Jenner (Sport Pro) et Manon Brasseur (CTNC) ont dominé le prologue, un contre-la-montre de 6,7 kilomètres, sur un parcours très roulant entre Petit-Couli et Farino. La première concurrente s'est élancée à 9h30, avec ensuite des départs toutes les trente secondes.

David Schavits (ECV) et Mickaël Laclau (Sport Pro) complètent le podium masculin de ce prologue alors que Patricia Thémereau (ECV) et Marc'Harid Laidet (CTNC) montent également sur la boîte chez les femmes.

Deuxième round

La journée se poursuit avec la 1re étape de ces tours cyclistes, ce dimanche après-midi. Le peloton reliera Farino à Bourail, lors d'une course de 53,6 kilomètres. Le départ doit être donné à 13h30.