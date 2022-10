Cyclisme : Christophe Descateaux et Manon Brasseur s’imposent à Bourail

Le peloton est lancé. Après un premier effort court mais intense lors du prologue, les participants d’Au Tour d’Elles et du Tour Cyclo ont définitivement lancé les hostilités lors de la 1re étape, disputée entre Farino et Bourail. Une course de 53 kilomètres qui a souri aux échappées.

Christophe Descateaux, qui a pris l’option d’accélérer avant le passage dans Nessadiou, a vu juste. Le peloton n’a pas réagi et le coureur de La Ouenghi s’est imposé en solitaire une quinzaine de kilomètres plus loin, devant la mairie de Bourail. Une victoire surprise, devant Grégory Lemaitre (AC Dumbéa) et Chris Jenner (Sport Pro), vainqueur du prologue le matin.

Chez les femmes, cinq coureuses ont pris les choses en main : Manon Brasseur, Marc’Harid Laidet, Hortense Happey, Natalia Prado et Patricia Thémereau. Si les deux dernières n’ont pu lutter jusqu’au bout, la victoire d’étape s’est tout de même jouée au sprint. Manon Brasseur (CTNC), déjà gagnante du contre-la-montre, réalise un début de Tour parfait avec un second succès.