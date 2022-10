Coupe de France : ce qu’il faut savoir sur la rencontre entre Hienghène et Saint-Quentin

Une quatrième tentative pour Hienghène

Vainqueur de leur cinquième Coupe de Calédonie début octobre, au terme d’une finale renversante face à Tiga, les joueurs de la côte Est vont prendre part pour la quatrième fois à la Coupe de France (leur participation en 2020 ayant été annulée en raison de la crise sanitaire, NDLR).

Ils se sont, à chaque fois, déplacés en Métropole, sans jamais réussir à franchir ce 7e tour de la Coupe de France. Ils ont ainsi buté contre Poissy en 2013 (2-1), Epernay en 2015 (3-2), après avoir mené 2 buts à 0, et Strasbourg Vauban en 2019 (3-1).

En cas de succès, Hienghène deviendrait la première équipe calédonienne à se qualifier en Métropole pour le 8e tour de la Coupe de France, qui se jouerait alors sur le Caillou.

Une préparation à Clairefontaine

Après plus de vingt-quatre heures de voyage, le club de la côte Est a posé ses affaires, lundi, à Clairefontaine, le temple du football français. Des conditions idéales pour aborder au mieux la rencontre face à l’Olympique. "C’est une joie pour tout footballeur d’avoir la chance de travailler dans ce type d’installations, où l’on ne manque de rien. Cela demande juste à être utilisé à bon escient", explique ainsi Félix Tagawa sur le site de la Fédération calédonienne de football.

Le mot d’ordre pour le staff calédonien : la récupération. "Avec le voyage qui est toujours un peu dur à encaisser […] on a davantage axé notre travail sur la récupération, sachant qu’il faut aussi prendre en compte le décalage horaire. On sait aussi que c’est le lot de ces compétitions pour nos équipes calédoniennes […] On fait en sorte de récupérer au maximum au niveau des organismes pour répondre présent face à Saint-Quentin", poursuit l’entraîneur de Hienghène.

Le dernier match de Jo Athalé

Homme fort de l’effectif de Félix Tagawa, Joseph Athalé, homme du match de la finale de la Coupe de Calédonie avec deux buts inscrits, va disputer son dernier match sous les couleurs de Hienghène. Le joueur originaire d’Ouvéa va en effet quitter la Calédonie pour s’installer en Métropole. Avec une ultime victoire au bout ?





Un adversaire de National 2

Lors du tirage au sort, Hienghène a hérité de l’Olympique de Saint-Quentin, un club du département de l’Aisne, qui évolue en National 2, le 4e échelon métropolitain. Après sept rencontres disputées en championnat, l’OSQ pointe à la 8e place du classement, avec deux victoires, trois nuls et deux défaites (9 points).

Le club métropolitain présente la meilleure défense (6 buts encaissés) mais la pire attaque de sa poule (5 buts marqués). "On essaye de les analyser au mieux, pour avoir une bonne idée de leur plan de jeu. On sait que le terrain est grand, et très large, donc ça devrait beaucoup jouer sur les côtés et percuter dans l’axe. Il y aura en face des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, et qui vont très vite devant. Le niveau N2 est d’une grande qualité et on sait que Saint-Quentin est une très bonne équipe. Après ce sera à nous de répondre présent dans l’impact et dans la bataille tactique. On tâchera de mettre en place notre plan de jeu et notre football", assure Felix Tagawa. Et de lancer : "On n’est pas favori mais on jouera notre carte à fond."

Les groupes

Hienghène : Nyikeine, Yeiwene, Yentao, Decoire, Athale, Baly, Caroine, Tijitma, Bouanou, Sansot, Dahite, Kayara, Kanva, Ihily, Ranchain, Mandaoue, B. Kai, N. Kai, Roine

OSQ : Mendes, Hucliez, Averlant, Modeste, Pasguay, Lamamy, L. Sylla, Bellebrahim, Dali, Fall, Dilemfu, Donat, Voirin, Cambrone, Desvignes, Diawara, Chambon, Viot