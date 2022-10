Football : André Sinédo est décédé

Le football calédonien est en deuil après le "départ brutal" d’André Sinédo. La nouvelle a été relayée sur le Facebook de la Fédération calédonienne de football alors qu’avant le coup d’envoi du match entre Tiga et Lössi, dimanche après-midi lors des demi-finales de la Coupe de Calédonie, les deux équipes et le public ont observé une minute de silence pour honorer la mémoire de ce grand footballeur.

En formant une paire de défenseurs centraux solide et dure au mal avec Jacky Wiacko, " Dédé ", comme il était affectueusement surnommé, a été de toutes les aventures et des victoires de l’AS Magenta, de la finale de la Ligue des champions océaniennes perdue en 1985 aux multiples conquêtes du championnat et de la Coupe de Calédonie.

Après l’ASM, André Sinédo a fait une pige en bouclant sa carrière à Tiga Sport.

Un colosse qui paraissait indestructible

En charge cette année des moins de 18 ans de l’ASM, il était encore avec eux samedi après-midi au stade Pentecost. C’était un colosse qui paraissait indestructible et sa brutale disparition laisse un grand vide dans le milieu du football calédonien.

Les hommages n’ont pas tardé à se multiplier sur les réseaux. "Le club tient à rendre hommage à la carrière de cet ancien défenseur qui a marqué ceux qui l’ont vu joué sur les terrains de football du pays et dans le Pacifique", salue ainsi le club Drehu Atletico.