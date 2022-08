Football : Hienghène battu par Auckland 

Il y avait 3-0 à la pause pour les Néo-Zélandais, qui jouaient à domicile et finalement vainqueurs 5-0. Les buts ont été inscrits aux 8e, 14e, 39e, 48e et 88e minutes, par cinq joueurs différents.

Pour Hienghène, où il manquait ce vendredi plusieurs titulaires (dont le gardien Rocky Nyikéine), un rebond, face à des adversaires au niveau moins élevé, est espéré lundi puis jeudi, lors des deux prochains matchs. Une qualification pour les demi-finales est toujours possible.

La première phase du tournoi

GROUPE A

• Déjà joués (jeudi) :

Galaxy - Lae : 2-2

Central - Vénus : 0-3

• Classement :

1. Vénus (TAH) 3 points

2. Galaxy (VAN) 1 pt

3. Lae (PAP) 1 pt

4. Central (SAL) 0 pt

• Encore à jouer :

Dimanche 7 août :

11 h : Central - Galaxy

14 h : Vénus - Lae

Mercredi 10 août :

11 h : Lae - Central

14 h : Vénus - Galaxy

GROUPE B

• Déjà joués (vendredi) :

Auckland - Hienghène : 0-5

Rewa - Nikao : 14 h ce vendredi

• Classement :

1. Auckland (NZ) 3 pts

2. Rewa (FID) 0 pt

3. Rewa (Cook) 0 pt

4. Hienghène (NC) 0 pt

• Encore à jouer :

Lundi 8 août :

11 h : Rewa - Auckland

14 h : Nikao - Hienghène

Jeudi 11 août :

11 h : Hienghène - Rewa

14 h : Nikao - Auckland

Seconde phase

Toujours au stade de Ngahue Reserve de l'OFC, à Auckland, les demi-finales se joueront le dimanche 14 août entre, d'un côté, le 1er du groupe A et le 2e de la poule B, et de l'autre entre le 2e du groupe A et le 1er de la poule B. Puis finale le mercredi 17 août entre les vainqueurs des demies. Le champion d'Océanie se qualifie pour la prochaine Coupe du monde des clubs, attendue pour début 2023.