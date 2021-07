Football : Hienghène domine Magenta

Vainqueur 3 à 1 de Magenta après avoir été mené très vite au score, Hienghène reste bien installé dans son fauteuil de leader au terme de la 14e journée de Super Ligue, la première de la phase retour disputée ce samedi. Auteur de sa 12e victoire, le club de la côte Est possède, toujours 6 points d'avance sur le SC Ne Drehu sorti vainqueur à l'arraché 4 à 3 du duel des dauphins contre Tiga qui a pourtant mené 3 à 1 au début de la seconde période. Déjà dominé 4-0 par Hienghène, le champion sortant a subi sa 3e défaite dont 2 devant ses concurrents directs dans la course au titre.

Pire, l'équipe de Tokanod se trouve désormais sous la menace de l'AS Kunié vainqueur 3 à 1 de Dumbéa qui s'est rapprochée à 1 petite longueur (41 à 40). L'autre bonne affaire du jour est signée AS Mont-Dore qui a battu sur ce même score de 3 à 1 Horizon Sport. Malgré le 9e but de Germain Haewegene qui a enfin retrouvé le chemin des filets, l'AS Wetr a été tenue en échec 1-1 par Qanono Sport à Lifou lors du seul match nul du jour.

Dans le bas du tableau, Poindimié poursuit son chemin de Croix en se faisant étriller 9 à 1 par l'AS Lössi. Une 13e défaite et un total de 64 buts encaissés en14 matches disputés qui ne permettent pas au Racing de quitter une 13e et dernière place qu'elle occupe depuis la 1re journée, mais l'enfoncent davantage chaque week-end passant. Voilà le RCP distancé de 9 points par le duo formé par Horizon Sport et la JS Baco qui était au repos.

Les résultats

- A Nouméa, stade Numa-Daly, Hienghène Sport bat AS Magenta 3 à 1

- A Nouméa, stade Numa-Daly, AS Kunié bat Dumbéa FC 3 à 1

- A Koné, stade Lucien-Yoshida, AS Lössi bat RC Poindimié 9 à 1

- A Lifou, stade de Hnassé, AS Qanono et AS Wetr font match nul 1 à 1

- A Lifou, stade de Hnassé, SC Ne Drehu bat Tiga Sport 4 à 3

- A Boulari, stade Victorin-Boéwa, AS Mont-Dore bat Horizon Sport 3 à 1

Exempt : JS Baco

Le classement

1. Hienghène Sport 51 points

2. SC Ne Drehu 45 points

3. Tiga Sport 41 points

4. AS Kunié 40 points

5. AS Lössi 36 points

6. AS Wetr 34 points

7. Qanono Sport 33 points (-1 match)

8. Mont-Dore 31 points

8. AS Magenta 29 points

10. Dumbéa FC 25 points (-1 match)

11. Horizon Sport 24 points (- 1 match)

12. JS Baco 24 points (-1 match)

13. Poindimié 15 points