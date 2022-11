Football : l'Asaf reste championne de Calédonie

Samedi, lors de la 9e et dernière journée du championnat de Calédonie féminin, l'Asaf, en tête du classement, et la FCF Académie, 2e et condamnée à l'emporter pour gagner le titre, étaient opposées à Nouméa. Le résultat nul (2-2) a permis à l'Asaf d'être sacrée.