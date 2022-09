Football : les U19 calédoniens gagnent et défieront les Salomon 

Tombée dans le seul groupe à trois équipes (les deux autres poules comptent quatre formations), et privée de premier match (les Vanuatais, absents, ont fait forfait), la sélection dirigée par Pierre Wajoka s'est imposée jeudi en milieu de journée face aux Samoans (4-0), au stade Pater, à Tahiti.

Habile technicien, le milieu Paul Jone a ouvert le score sur un joli contrôle orienté suivi d'une lointaine frappe du pied gauche (34e), avant un triplé de Willy Read, deux fois en étant parti seul dans la profondeur, la troisième en marquant d'un tir croisé dans la surface (45e+2, 66e, 77e).

Quart de finale lundi

Le capitaine Saké Forest et ses partenaires, vainqueurs du groupe C, ont rendez-vous lundi (10h) en quart de finale contre les Salomonais, 2es du groupe A, conséquence de deux victoires (6-0 contre les Samoa Américaines et 3-0 devant Cook) et d'une défaite (6-0 face à la Nouvelle-Zélande).