Super Ligue : vingt dernières minutes fatales

Au moment du premier but, une superbe tête décroisée de Djibril Tufele, on jouait déjà la 70e minute (0-1). Jusque-là, les deux équipes s'étaient neutralisées, les défenses prenant constamment le meilleur sur des attaques trop timorées.

Et puis dans les buts, les deux gardiens, l'expérimenté Thomas Schmidt d'un côté, le jeune et prometteur Warren Hlupa de l'autre, montaient bonne garde, le dernier cité effectuant plusieurs parades décisives, telle cette superbe claquette d'une main droite ferme pour écarter un ballon qui ne demandait qu'à perforer sa lucarne droite, empêchant ainsi le Mont-Dore d'ouvrir la marque à la demi-heure de jeu.

Trop de désordre

Un premier but qui aurait bien récompensé une équipe mondorienne entreprenante et fougueuse, à défaut d'être réaliste dans ses assauts, mais avec des offensives bien souvent trop désordonnées pour être véritablement efficaces.

En faisant le dos rond, la défense de Lössi tenait bon et parvenait à la pause sur ce score de 0 à 0.

Puis, après avoir encaissé son premier but, la défense du Mont-Dore craquait subitement et se faisait punir. D'un tir violent, Loïc Hlupa surprenait Thomas Schmidt pour augmenter l'avance de Lössi (0-2, 76e).

Très remuant jusque-là sur son côté gauche, mais mal récompensé de ses efforts, Mone Wamowé, le nouveau capitaine de Lössi, convertissait ensuite un penalty en prenant Schmidt à contrepied (0-3, 87e). Il restait alors trois petites minutes à jouer dans le temps réglementaire et on voyait mal une équipe mondorienne à la dérive parvenir à empêcher Lössi de signer sa première victoire de la saison.

Tir puissant

Pire, dans la troisième minute du temps additionnel, Benjamin Katrawa ajoutait un but sur une action personnelle. Voyant qu'il n'était pas attaqué, Katrawa s'avançait et déclenchait un tir puissant des 20 mètres. Thomas Schmidt était battu en voyant le ballon se glisser entre lui et le montant gauche de son but (0-4, 90e+3).

Résultat historique

Jamais depuis des années l'AS Mont-Dore n'avait enregistré une telle débâcle dans son antre de Boulari, même face aux ténors du championnat.

Quant à Lössi, elle a mis fin à une longue série d'échecs en terre mondorienne. Sa première victoire lui permet de gagner 4 places pour intégrer le top 5.

Pour le Mont-Dore, cet échec à domicile est lourd de conséquence puisqu'il lui fait perdre son fauteuil de leader pour le plonger à la 9e place.

Wetr confirme son bon démarrage en coulant Dumbéa

Après avoir contraint le champion Tiga au partage des points (1-1) une semaine plus tôt, l'AS Wetr a conquis sa première victoire de la saison en dominant par 3 à 0 une pâle équipe de Dumbéa, samedi en début d'après-midi à Boulari. Tout est allé très vite pour la fougueuse AS Wetr, qui a ouvert très tôt la marque par Laurent Gaïa (1-0, 10e). C'était le score à la pause et tout pouvait encore basculer. Au retour des vestiaires, Wetr n'a attendu que 90 petites secondes pour alourdir le score. Déjà buteur devant Tiga, Edouard Zohune marquait de la tête en profitant d'un ballon dévié, également de la tête, par Christophe Wacalie, consécutivement à un coup franc (2-0, 47e). Sur cette action confuse, Dumbéa n'a pas seulement encaissé un second but, il a aussi perdu l'un de ses éléments clés, Erwan Ausu, qui a pris deux cartons jaunes consécutifs qui l'ont renvoyé prématurément aux vestiaires. En infériorité numérique, Dumbéa encaissait un troisième but. Passeur décisif, Wacalie se muait en buteur en profitant d'un ballon mal renvoyé par la défense du DFC (3-0, 70e). Au-delà de cette deuxième défaite, les statistiques sont implacables pour Dumbéa. Après deux journées, c'est la seule des douze équipes à ne pas avoir inscrit le moindre but, alors que sa défense en a déjà pris cinq.

REPÈRES Magenta en échec Menant par deux fois, 1-0 puis 2-1, l'AS Magenta n'a pas pu enregistrer un deuxième succès, face à une équipe d'Horizon Patho volontaire et combative samedi après-midi à Numa-Daly. Sur un centre en retrait de Paul Gorou, Jérémy Jeno a ouvert le score en force (1-0, 26e). La réplique est venue du pied gauche magique du capitaine d'Horizon, Georges Béaruné, d'un tir enveloppé sur coup franc (1-1, 38e). C'est également sur un coup franc du pied gauche que Wlliam Rokuad a redonné l'avantage à l'ASM. Dans les arrêts de jeu, Jean-Paul Wamejo remettait les deux équipes à égalité (2-2, 45e+6). Ce score de 2-2 n'évoluera plus malgré les efforts des uns et de autres. Kunié se relance Battu 2 à 1 par Magenta une semaine plus tôt, Kunié s'est refait une santé en venant à bout 2-0 du promu, Gaïca, samedi à Numa-Daly. Narcisse Koteureu a ouvert la marque en détournant le ballon du dos sur un tir de Gianni Manmieu (1-0, 8e). Ce mince avantage, Kunié a attendu la fin du match pour le conforter, Mathieu Douépéré poussant le ballon au fond de filets à la suite d'un centre tir de Narcisse Koteureu, ainsi impliqué sur les deux buts. Tiga bat Ne Drehu Samedi, Tiga a gagné 4-1 à Lifou. L'ouverture du score par Jim Ouka pour Ne Drehu n'a pas réussi à perturber un champion en titre sûr de sa force. Transfuge de Mouli, Hendrick Gelima a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs pour ramener les deux équipes à un partout. Grâce à Morgan Mathelon, Tiga a pris l'avantage à 2-1 avant la pause. En seconde période, le capitaine Shene Welepane et David Wadra ont marqué eux aussi. Hienghène déroule Jordan Wetria, transfuge de Ne Drehu, se plaît au sein de l'équipe de la côte Est. Déjà buteur le samedi précédent face à Dumbéa, Wetria a signé un doublé samedi à Lifou face à Qanono pour permettre à Hienghène de mener 2-0 au repos. Un but contre son camp en seconde période a alourdi le score (3-0).