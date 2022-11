Futsal : l’ASPTT au rendez-vous de la Coupe de Calédonie

Le champion, l’ASPTT, contre son dauphin, le FC Ferrand. Le choc de ces 8es de finale a rapidement tourné à l’avantage des récents champions de Calédonie, sacrés la semaine dernière au terme de l’ultime journée de Super Ligue.

Alors que le FC Ferrand a manqué de réalisme en première période, l’ASPTT n’a pas tremblé au moment de débloquer les compteurs avant le quart d’heure de jeu. Et après un second but inscrit en début de deuxième acte, les hommes de Michel Wassin ont définitivement pris l’ascendant dans cette rencontre, offrant aux nombreux spectateurs présents à l’Arène du Sud un duel à sens unique (7-0).

Les résultats des 8es

Olympique – AS Magenta : 6-4

Kartier Nord – Ne Drehu : 1-3

Wetr – Université : 4-10

ASPTT – Ferrand : 7-0

Kirikitr – Houaïlou : 11-5

Zeolyl – Riw1x : 3-0 (forfait)

Coq d’Or – Païta : 0-3

CS BA – Bwyru : 9-5