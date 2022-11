Futsal : Ne Drehu et l’ASPTT en finale de la Coupe de Calédonie

Si l’UNC pouvait espérer prendre sa revanche sur 2020, où les joueurs universitaires avaient été battus en finale par l’ASPTT, il n’en sera rien. Opposée à Ne Drehu en demi-finale, l’équipe nouméenne est passée à côté de son match et a été éliminée de la Coupe de Calédonie aux portes de l’ultime rendez-vous (4-1).

L'équipe de Lifou, solide défensivement et opportuniste offensivement, a validé son billet et affrontera l’ASPTT en finale. Les hommes de Michel Wassin, déjà vainqueurs de la Super Ligue, ont assuré l’essentiel face à l’Olympique (7-1), club référence dans cette compétition avec six succès.

La finale est programmée samedi prochain à l’Arène du Sud de Païta.