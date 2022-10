Jules Guépy solide à La Ouenghi

Les vacances scolaires sont l'occasion pour la relève de la petite balle blanche de s'entraîner et même de s'affronter. Un Mérite Jeunes était ainsi organisé à La Ouenghi mercredi et jeudi. Jules Guépy (La Ouenghi), qui a rendu des cartes de 76 puis de 79, s'est imposé avec un coup d'avance sur Hugo Koch (La Ouenghi), médaillé d'or aux derniers Minijeux à Saïpan, qui a commis trop d'erreurs lors de la seconde journée de compétition pour espérer l'emporter (156). Nyko Tavergeux (Tina) complète le podium (158). Dans la catégorie féminine, Barbara Amsallem (Tina, 160) devance Lilou Giraud (Dumbéa, 161) et Eden Ho (Dumbéa, 167).