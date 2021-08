Pierre Fairbank qualifié pour la finale paralympique sur 400 mètres

Pierre Fairbank (50 ans) a obtenu dimanche en fin de matinée au Japon (début d'après-midi ici) sa place pour la finale du 400 mètres, catégorie T53 (sprint fauteuil). Dans la seconde série, placé au couloir 5, dossard 1304, il a terminé en 48''70, nouveau record personnel.

Le travail à l'entraînement porte ses fruits et la piste japonaise semble rapide, car c'est plus de deux secondes de mieux que lors de son titre de champion d'Europe début juin en Pologne (50''80). C'est un peu plus vite, aussi, qu'à Rio en 2016 où il avait gagné une médaille de bronze (49''00). Et bien plus que lorsqu'il fut champion du monde en 2002 à Lille (52''10).

Le Calédonien a fini derrière le recordman du monde (46''82 en 2019) canadien Brent Lakatos (48''00) et dans le même temps que le Thaïlandais Pichet Krungget (48''70, record personnel). L'Océanien et l'Asiatique ont été départagés à la photo finish, avec un léger avantage pour le second.

Suivent à la 4e place le Russe Vitalii Gritsenko (48''74, record personnel), l’Américain Brian Siemann (49''74), le Japonais Tomoya Ito (57''16) et le Saoudien Abulrahman Alqurashi (1'06''26).

4e et 10e temps des séries

Nicolas Brignone (32 ans), dossard 1301, ne s’est pas qualifié pour sa première finale paralympique, comme il l’espérait tant. Il a pris la 5e place de la première série. Dans le couloir 5, il a franchi la ligne d’arrivée en 52''28, quatre centièmes derrière le 4e, l’Américain Joshua George (52''24).

La course a été dominée par le solide thaïlandais Pongsakorn Paeyo (47''31), vainqueur avec un record personnel et quasiment deux secondes d’avance sur le Sud-Coréen Byunghoon Yoo (49''29), lui aussi record personnel et 2e devant le Brésilien Ariosvaldo Fernandes da Silva (51''65).

Les trois premiers de cette seconde série, ainsi que les cinq premiers de la première série, participeront dimanche soir (22 h 01) à la finale.

Pierre Fairbank peut espérer un podium : il a réalisé le 4e temps des séries, seulement devancé d’un souffle par le 3e Pour le titre, c'est plus délicat : il a terminé à 1 seconde et 39 centièmes du meilleur chrono. Nicolas Brignone a quant à lui fait le 10e temps parmi les 14 athlètes, dont 2 ont été disqualifiés.