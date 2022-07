Natation : Emma Terebo et Maxime Grousset champions de France

Emma Terebo (24 ans), licenciée à Amiens et qui s’entraîne à l’Insep à Paris après plusieurs années aux États-Unis, a été sacrée lundi matin championne de France du 100 m dos en 1'00''98, un temps plus rapide que lors des séries de dimanche soir, où elle avait fini déjà en tête avec 1'01''11.

Lors de cette compétition à Amiens, la Calédonienne n’a pas battu son record personnel, sous la minute (59''64). Et n’a pas fait mieux que lors des Mondiaux le mois dernier en Hongrie, où elle avait terminé 5e de la finale en 59''98.

Une finale B

Retour aux championnats de France Open d’été, avec le 50 m papillon féminin.





Lillie Freulon (Dumbéa et Insep) y a pris la 5e place de la finale B des 16 ans et plus, en 28''17, après avoir réalisé le 14e chrono des séries en 28''14. Les deux fois, ce fut juste au-dessus de son record personnel (28''12).

Quatre dans le top 40

Chez les hommes, sur 100 m nage libre Maxime Grousset (23 ans), licencié à Clichy et qui s’entraîne à l’Insep à Paris, a fait le meilleur temps des séries en 49''23 dimanche soir, avant de gagner lundi matin la finale en 48''94, lui le vice-champion du monde de la distance (en 47''64 il y a un mois, sachant que son record personnel, datant des Jeux olympiques – en relais – il y a un an est de 47''52).





Plus jeunes, Nathan Hudan (23e en 51''85), Alexandre Gané (32e en 52''22, record personnel) et John-William Dabin (37e en 52''50) se sont arrêtés au stade des séries sur ce 100 m nage libre. Le premier et le troisième sont désormais licenciés à Amiens, le deuxième toujours à Dumbéa.

Record personnel

Lors du premier jour de compétition, samedi soir et dimanche matin, en 100 m brasse Alexandre Gané avait fait le 17e temps des séries (1'05''81, record personnel), terminant ensuite 8e de la finale B des 17 ans et plus (1'06''34). Mattéo Claeyssen (Étoiles 92, club de région parisienne) n’a pas dépassé le stade des séries (38e en 1'07''42).





Tandis que sur 100 m papillon, lors des séries Nathan Hudan a fini 37e (56''91), John-William Dabin 48e (57''47) et Lucas Peley 50e (57''58). Ce dernier est licencié dans le sud, à Saint-Raphaël.

Du beau monde

Pour rappel, plusieurs représentants de la Calédonie sont engagés dans ces championnats de France Open d’été. On a ainsi Maxime Grousset (50, 100 et 200 m nage libre, 50 m papillon), Emma Terebo (100 et 200 m dos, 100 m papillon, plus des relais), Lillie Freulon (50, 100 et 200 m papillon, 100 m nage libre), Lucas Peley (50 et 100 m papillon, 50 m nage libre et deux relais), Mattéo Claeyssen (50, 100 et 200 m brasse), John-William Dabin (50, 100 et 200 m nage libre, 100 m papillon et trois relais), Alexandre Gané (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m brasse, 50 m papillon, 200 m 4 nages) et Nathan Hudan (100 et 200 m nage libre, 100 m papillon et deux relais).

Des absents excusés

La Calédonie aurait pu avoir d’autres membres, mais Malou Douillard et Ethan Dumesnil, par exemple, sont partis avec l’équipe de France pour participer, cette semaine, au 16e Festival olympique de la jeunesse européenne, en Slovaquie.