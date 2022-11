Natation : Maxime Grousset sacré sur 100 m 4 nages

Le nageur de Clichy 92 s’est adjugé le 100 m 4 nages, course sur laquelle on n’a pas l’habitude de voir, mais sur laquelle il a largement brillé. Il s’est offert le titre de champion de France avec un temps extrêmement intéressant (51"49).

Surtout, il réalise les minima pour les prochains championnats du monde en petit bassin, qui auront lieu à Melbourne. Le billet est ainsi d’ores et déjà validé. "Je me sentais super bien, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je ne suis pas au pic de forme, franchement. Je ne me sens pas hyper, hyper bien, mais j’arrive à sortir des choses parce qu’il y a de la confrontation", a déclaré le Calédonien sur le site de la Fédération française de natation, confiant qu’il y avait eu "un peu de stress, un peu de peur" alors qu’il n’a pas de "repères" sur cette épreuve. "En fait, de la peur sur des passages que je fais jamais comme la brasse, le dos […] Mais c’était vraiment cool", a-t-il assuré.

De bon augure alors que Maxime Grousset doit encore s’aligner sur 50, 100 et 200 m nage libre ainsi que sur 50 m papillon. Des épreuves plus courantes pour le nouveau roi du sprint tricolore.

Plusieurs Français qualifiés

Maxime Grousset n’est pas le seul à avoir validé son billet pour l’Australie. Marie Wattel (100 m nage libre) et Charlotte Bonnet (50 m, 100 m, 200 m brasse, 200 m 4 nages) seront également de la partie, comme les dossistes Mewen Tomac, Yohann Ndoye Brouard, Analia Pigrée et Mary-Ambre Moluh. Logan Fontaine et Roman Fuchs sont eux qualifiés sur le 400 m quatre nages.