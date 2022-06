Rugby : Laurent Vili quitte le Pôle espoirs

Une page se tourne au sein du Pôle espoirs. Laurent Vili, manager depuis les premiers jours, va quitter la structure nouméenne.

En 2016, quelques mois seulement avant la rentrée 2017, il avait accepté ce challenge de taille alors que la Fédération française de rugby voulait, à l’époque, " redonner au territoire la possibilité d’offrir aux jeunes un parcours similaire à celui de la Métropole ", rappelait en mars dernier Marc Barré, l’ancien président du Comité régional.

Mais le changement de présidence au sommet du rugby calédonien en janvier 2021, Marc Périnet remplaçant Marc Barré après plusieurs semaines de conflit, a finalement mis à mal l’équilibre du Pôle espoirs. "La réussite de tous les jeunes qui sont partis en Métropole vient d’une vision globale et d’une politique générale du Comité. On a vraiment besoin de travailler de concert avec le Comité pour le développement et la formation de ces jeunes", détaillait il y a quelques semaines Laurent Vili, dont le départ était déjà évoqué en coulisses. Une situation qui était, selon lui, "absolument pas" tenable.

Le départ est dorénavant acté, au moment même où certains anciens pensionnaires du Pôle tapent aujourd’hui aux portes des équipes de France. Mathieu Uhila, Brent Liufau et Manuia Mufana ayant participé ces derniers mois à différents stages en Bleu, avec les moins de 18 ans ou les moins de 20 ans.