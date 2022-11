Stand up paddle : Noïc Garioud en argent, Titouan Puyo en bronze aux Mondiaux

Après la deuxième place de Noïc Garioud sur le sprint, les supistes calédoniens ont de nouveau brillé, dans la nuit de lundi à mardi, lors des championnats du monde de stand up paddle, organisés à Porto-Rico. Sous les couleurs de l'équipe de France, Noïc Garioud et Titouan Puyo, engagés sur la technical race, ont décroché deux nouvelles médailles : l'argent pour Noïc Garioud, le bronze pour Titouan Puyo. "Je m'étais vraiment préparé pour ma spécialité, le sprint et la technical. Ce sont des courses plus courtes, mais plus explosives. Je voulais au moins une médaille d'or, ça ne l'a pas fait. Mais c'était de belles performances malgré tout", explique Noïc Garioud au micro de la Fédération française de surf. D'autant plus qu'il a chuté à trois reprises sur le parcours. Sans jamais baisser les bras, il a toujours "relancé" pour remonter ses adversaires et monter une nouvelle fois sur le podium.

La longue distance attendue

"Je suis content de refaire une médaille. Si on oublie la Chine, j'ai décroché une médaille à chaque Mondiaux", savoure de son côté l'expérimenté Titouan Puyo, chef de file de la délégation tricolore, qui avait décroché le titre sur cette distance au Salvador en 2019. "C'était une belle épreuve, avec des vagues. Je ne me sentais pas hyper bien, je savais qu'il fallait que j'arrive à gérer mon effort sur les trois tours qui étaient tout de même assez longs", poursuit le Cagou de 31 ans, qui n'a "jamais été dans la bataille pour la première place". Celle-ci revient finalement au Japonais Shuri Araki.

Place à quelques jours de repos alors que Noïc Garioud et Titouan Puyo enchaîneront avec la longue distance dans la nuit de vendredi à samedi. Vaïc Garioud, le troisième Calédonien présent à Porto Rico, montera ensuite sur sa planche pour son unique course, la technical race juniors. Les championnats du monde s'achèveront ensuite avec le relais par équipes.