Stand up paddle : triplé calédonien aux championnats de France

Au bout du parcours de quasiment 18 kilomètres sur le lac de Vassivière, dans la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine, Noïc Garioud (19 ans), récent double champion du monde en Hongrie, a devancé, au sprint, deux autres Calédoniens, Titouan Puyo et Clément Colmas.

Les trois rameurs du Pacifique se sont expliqués avec vent de face, après 1h45 de course.

Ils étaient une centaine de concurrents engagés, et le vent était soutenu, 20 km/h de sud, précise la Fédération française de surf.

"J’ai tout donné"

Noïc Garioud a réagi auprès de la Fédération française de surf : "On a dû faire avec le vent tout le long. On a eu du travers, du up, du down, du side. On a eu gros downwind sur la fin, avant d’attaquer le dernier kilomètre. C’est là qu’on a creusé un peu l’écart avec Titouan (Puyo) et Clément (Colmas). C’était très dur de tenir, quand c’est calme. Sur les derniers mètres, j’ai tout donné. Je fais la différence sur les réserves que j’ai pu conserver pendant la course. Mais franchement, ça se joue à pas grand-chose. Je gagne pour quelques secondes. Je suis content d’enchaîner les victoires. Après la Hongrie, je gagne ici et j’espère bien le faire aux championnats de France à l’Île de Ré (16-17 octobre)."

"Noïc est meilleur que nous"

Titouan Puyo s’est lui aussi exprimé auprès de la Fédération : "Deuxième, c’est moins bien que l’année dernière mais j’aurais pu finir 3e aussi. Ça s’est joué au sprint et Noïc est meilleur que nous sur la toute fin. Le but pour moi était de les lâcher au début du upwind. J’ai essayé de faire mes gros efforts sur cette partie. Mais j’embarquais de l’eau donc ça n’a servi à rien. J’ai attendu que ça se calme un peu pour faire des accélérations. On est tous les trois devants, c’est cool pour la Calédonie, ça montre le boulot qui est fait là-bas. Personnellement, je préfère gagner c’est certain mais je sais que ça pousse derrière. À moi de faire les choses et de continuer m’entraîner pour rester devant les autres. Je vais maintenant me concentrer sur les sprints de dimanche. C’est un nouvel objectif pour les années à venir, ça va me permettre de passer un peu moins de temps sur l’eau. On imagine être meilleur avec l’âge sur l’endurance que sur l’expansivité d’un sprint, mais je n’ai jamais fait comme il faut (rires). J’ai fait mes preuves et j’ai gagné tous les titres en longue distance ; j’aimerais bien maintenant aller titiller les meilleurs sur les sprints."

"Il y a du gros niveau"

Clément Colmas a lui aussi parlé après la course : "Je fais troisième parce qu’il y a du gros niveau. Noïc et Titouan sont champions du monde. C’est donc un championnat de France avec beaucoup de talents. Le final se joue au sprint, donc à pas grand-chose. Physiquement, j’étais cramé. Ça se joue sur des petits détails, celui qui enlève le leash le plus rapidement, qui saute le plus vite, qui court le plus vite sur le sable. Je ne suis pas du tout déçu de ma course, c’était quand même très satisfaisant de me bagarrer avec eux tout le long. On a eu pas mal de moments assez tranquilles et d’autres où on a du accélérer davantage. On a essayé de se passer des relais tout au long de la course. L’objectif était de partir tous les trois devants le plus vite possible, entre Calédoniens. Titouan a pris les devants au upwind et il nous a tirés jusqu’à la ligne d’arrivée. Noïc a une accélération incroyable sur des petits sprints comme celui-là. Il a logiquement fait la différence et moi je n’ai pas réussi à doubler Titouan. Mais j’aurais l’occasion de prendre ma revanche dans deux semaines à l’Île de Ré (sourire)."