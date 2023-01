Tennis : Victor Lopes affrontera Benoît Paire !

Le tournoi, autrement connu sous l'appellation du Challenger de Nouméa, commence ce dimanche, à partir de 11 h sur les courts de la Ligue, au Ouen-Toro, par les qualifications. Il y a six places à prendre pour rejoindre le tableau principal.

Dans ces qualifications, on trouve les Calédoniens Tiago Lopes (face à un Américain) et Louam Boivin (contre un Australien), ainsi que le Tahitien Gillian Osmont (face à un Japonais).

Cinq matchs à gagner pour le titre

Le tableau principal comportera 32 joueurs (dont 6 qualifiés et 3 invités). Il commencera lundi avec les 16es de finale, et se terminera samedi après-midi par la finale. Il faut aligner cinq victoires pour soulever le trophée et prendre la suite de l’Américain J.J. Wolf, lauréat de la dernière édition en 2020.

Baptême du feu

En 16e de finale, le Calédonien Victor Lopes (20 ans), à qui l’organisation du tournoi a offert une invitation, sera opposé à la tête d’affiche, Benoît Paire (179e mondial, ex-18e).

Un sacré baptême du feu pour l’étudiant aux États-Unis (de retour pour les vacances), présent aux derniers Minijeux du Pacifique en juin et qui n’a encore jamais joué de tournoi sur le circuit professionnel.





Le match face à Benoît Paire (33 ans) devrait se jouer lundi après-midi ou en soirée, au pire mardi si la pluie vient s’inviter à la fête.

Le programme de chaque jour est communiqué par l’organisation la veille en fin de journée.

Face à un Italien

L’autre tennisman calédonien engagé en 16e de finale (en attendant d’éventuels qualifiés), Maxime Chazal (571e), 29 ans, qui devait bénéficier d’une invitation mais qui finalement rentre directement dans le tableau principal en raison de plusieurs forfaits, sera opposé à l’Italien Roberto Marcora (685e), 33 ans.





Quant à la tête de série numéro 1, le Chilien Cristian Garin (85e, ex-17e), 26 ans, il jouera en 16e de finale contre un qualifié. C’est prévu mardi matin. À noter que la tête de série numéro 2, le Français Hugo Grenier (141e), 26 ans, jouera contre le Tunisien Skander Mansouri (239e) pour une place en 8e de finale.

Deux tableaux

L’Open Sifa se joue en simple messieurs, mais également en double messieurs.

Le gagnant du simple gagnera de précieux points au classement mondial, et la somme de 17 650 dollars (1,9 million de francs).