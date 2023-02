Trail : Éric Concé gagne à Maré

Sur le grand parcours (20 kilomètres, avec 150 mètres de dénivelé positif), la victoire est revenue à Éric Concé, en 1h29'05, avec près de quatre minutes d’avance sur le 2e (Jérémy Marie, 1h33'03) et six fois plus sur le 3e (Brice Vannier, 1h53'59). Suivent Tristan Baggio (1h58'28) et Alexandre Vannier (2h01'41).

Le classement féminin a été dominé par Angie Le Scoarnec (2h03'29), devant Marion Jaumaux (2h12'16), Chloé Colamaria (2h12'27), Marie Rouquat (2h12'28) et Jessica Gaborit (2h20'37).

Une centaine de participants

Sur le parcours moins long (8 kilomètres, avec 40 mètres de dénivelé positif), Mathieu Wouts a été le plus rapide (39’55), devant Raphaël Tanguy (40’27) et Alexis Vasseur (42’39).

Chez les femmes, Solène Morel et Camille Vigier se partagent la 1re place (47’25), devant Céleste Gabet (53’07).

Au total des deux courses, il y a eu 113 arrivants. Il y avait également un parcours non chronométré de 3 kilomètres, pour un public plus familial.