[VIDÉO] Trail : Eric Concé domine le Sunset Trail

Une météo relativement clémente, un parcours quasiment sec et plus de 700 participants sur la ligne de départ. Nordine Benfodda, président de l’AC Païta et organisateur du Sunset Trail, avait le sourire sur le parking du Rivland. Eric Concé aussi. De retour de Rotorua (Nouvelle-Zélande) cette semaine, où il a terminé 6e de la course de 50 kilomètres, le militaire a levé les bras à l’arrivée du 12 kilomètres, suivi ensuite par Nathan Pawlicki et Thomas Prono.

Sans Natalia Prado, Jessy Lohyer, Deborah Kaboer ou encore Leslie Nowicki, qui s’était imposée l’an dernier, la victoire revient à Emmanuelle Favard sur la course principale.

Sur la course de 7 kilomètres, la victoire revient à Jérémy Duval.