Triathlon : Franck Santos et Alexandra Grangeon s’imposent à Port Ouenghi

Franck Santos l’a emporté en 32’24, sous le soleil, avec près de deux minutes d’avance sur Thibaut Demaneuf (34’19), lequel était sorti de l’eau en tête avec une trentaine de secondes de marge sur ses poursuivants.

Le podium a été complété par Tristan Butz (35’04), arrivé devant Alexandre Bressy (35’21) et Christophe Morel (35’51).

Alexandra Grangeon a terminé 10e de la course et première féminine (38’25), devant Catherine Grangeon (40’19) et Marc’harid Laidet-Butz (40’42).