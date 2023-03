Mathieu Szalamacha a remporté cette 19e édition (une soixantaine de concurrents) en moins d'une heure (58'27), sous le soleil. Le licencié du CTNC a terminé premier sur la partie natation (750 m en 11'00) ainsi que sur la partie course à pied (5 km en 16'53), et deuxième sur la partie vélo (20 km en 30'33, derrière le spécialiste Florian Barket en 30'10). Aux côtés de Mathieu Szalamacha sur le podium, on trouve Franck Santos (1h02'01) et Florian Barket (1h02'49). Premières féminines : Manon Brasseur (1h08'04), Hortense Happey (1h10'58) et Céline Hirzel (1h12'38).