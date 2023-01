[VIDÉO] Le double champion du monde de wingfoil Titouan Galea est de retour au pays

Sacré champion du monde pour la deuxième fois début mai 2022, le Calédonien Titouan Galea revient sur son parcours.

Passionné de sports nautiques depuis son plus jeune âge, c’est finalement sur la pratique du wingfoil qu’il décide, en 2019, de jeter son dévolu. "C’est la discipline que je préfère", lance-t-il d’emblée. "C’est un peu un mélange de Windsurf et de kitesurf, mais avec un foil. On a une petite voile gonflable dans les mains, détachée de la planche. Ça amène beaucoup de liberté de mouvement, sans grand effort physique", explique le touche-à-tout de 25 ans.

De retour au pays depuis décembre dernier, Titouan s’offre une douce parenthèse sur l’île qui l’a vu grandir, entre amis et en famille. Le champion devrait quitter l’île à la fin du mois de février pour s’envoler vers de nouveaux terrains de jeux, sans perdre de vue la compétition : "j’ai l’intention de continuer le Wingfoil World Tour l’an prochain, et l’année d’après", confie-t-il.

Un reportage à découvrir en vidéo.