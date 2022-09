VTT : Ludovic Lanceleur vainqueur de la Mégarando

C’est un événement phare pour les amateurs de VTT. Plus de 1200 personnes se sont réunies samedi et dimanche pour la Mégarando. Si le samedi était réservé aux courses jeunes, aux "petites" distances (allant tout de même de 15 à 25 kilomètres) et aux randonnées, le dimanche a vu l’entrée en piste des meilleures vététistes du Caillou.

Annoncé comme favori sur la ligne de départ, Ludovic Lanceleur, qui prépare dorénavant le Tour Cyclo, a tenu son rang pour s’imposer sur le 70 kilomètres (deux boucles de 35 kilomètres, NDLR).

Une course où trois filles étaient inscrites. Et c’est la représentante du CS Bourail, Estelle Tailleur, qui a dominé les débats.

Chris Jenner lève les bras

Sur la boucle de 35 kilomètres, la victoire revient à Chris Jenner, qui s’impose devant Ethan Lepigeon et Nino Castets. La première féminine se nomme Sabrina Lelièvre, qui se classe 17e au scratch.