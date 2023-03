Les acteurs touristiques vont recevoir l'aide d'Atout France

Un Contrat-cadre et d'internationalisation vient d'être signé en présence de Mickaël Forrest, président de Nouvelle-Calédonie Tourisme et membre du gouvernement, de Sonia Backès, présidente de la province Sud, de Jacques Lalié, président de la province des Iles Loyauté, Jean-Gabriel Favreau, président de Sud tourisme et de Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France.

Porté par les deux provinces et la Nouvelle-Calédonie, ce contrat, initié par Nouvelle-Calédonie Tourisme, réunit dans une même dynamique les principaux acteurs institutionnels du tourisme calédonien et constitue une réponse concrète à la nécessité d'agir ensemble, autour d'une stratégie partagée pour attirer une clientèle internationale.

Atout France fournit une expertise à l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique.