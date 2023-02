Comme prévu, le Betico est monté sur cale ce matin pour la troisième fois en Nouvelle-Calédonie. Les équipes en interne se sont mobilisées depuis quelques mois pour organiser ce gros chantier qui durera un mois et demi, puisqu’il s’agit de la grande visite réglementaire : la quinquennale.

300 tâches sont planifiées au total comprenant la vérification complète des équipements techniques : des jets, des groupes électrogènes, du réducteur, des éléments stabilisateurs, de l’échange standard du groupe électrogène et de l’un des moteurs de propulsion, la dépose de la rampe et le remplacement de l’étrave.

Des interventions techniques et spectaculaires seront effectuées par l’équipe du Betico et avec la collaboration d’une trentaine de sous-traitants Calédoniens. Pour rappel, c’est l’aboutissement d’un projet mené conjointement avec le Port Autonome et qui a permis la modification de la cale de Nouville afin de pouvoir accueillir le navire en Nouvelle-Calédonie. L’objectif est de reprendre les voyages juste avant les vacances scolaires du mois d’avril. La reprise est donc prévue le vendredi 31 mars 2023 à destination des îles Loyauté.

La réservation des billets ainsi que les plannings des rotations sont disponibles sur www.betico.nc jusqu’à la fin de l’année 2023. Pendant la période, des horaires d’ouverture exceptionnels ont été mis en place et sont à consulter sur www.betico.nc