Samuel Hnepeune quitte ses fonctions de PDG d’Air Calédonie

Samuel Hnepeune vient d’annoncer, par voie de communiqué, qu’il quittait ses fonctions de président-directeur général de la compagnie Air Calédonie.

Daniel Houmbouy occupe désormais la fonction de directeur général. Matthias Waneux assurera la présidence du conseil d’administration.

"Air Calédonie a connu une profonde transformation en une décennie. Lors de ma prise de fonction, je me suis attaché à poser le cadre d’un dialogue social constructif et à mettre en place les fondamentaux d’une compagnie aérienne moderne. Aujourd’hui, Air Calédonie dispose d’un outil performant avec des avions de dernière génération. Elle est propriétaire d’un siège social adapté à son fonctionnement et financièrement pertinent. En outre, son organisation est rationalisée avec d’importants gains de productivité liés à une digitalisation et des process dignes des standards de l’industrie", déclare Samuel Hnepeune, ajoutant que "la politique commerciale mise en œuvre depuis quelques années dynamise la demande et permis une croissance du trafic tout en apportant une amélioration de l’image de la compagnie. Les deux années de crise sanitaire ont été particulièrement violentes et ont conduit à rationaliser plus fortement la structure de coûts, repenser le modèle de la compagnie et assurer sa survie à court terme".

L’ancien PDG assure également qu'"aujourd’hui, un nouveau projet d’entreprise voit le jour, élaboré ces derniers mois par l’ensemble des managers. La mise en œuvre de ce projet d’entreprise sera déterminante pour assurer la pérennité de la compagnie. C’est pourquoi, je fais le choix de passer le relais à une nouvelle gouvernance, à même de conduire ces nouveaux challenges pour les prochaines années, tout en assurant la continuité. Je pars serein vers de nouveaux projets plus personnels, fier du travail accompli et j’ai toute confiance en Matthias et Daniel, les président et directeur général qui ont été nommés, pour poursuivre à leur manière la trajectoire que j’ai tracée avec les équipes managériales d’Air Calédonie".