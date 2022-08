Une rotation supplémentaire du Betico vers les Loyauté

Alors que bon nombre de Calédoniens et de touristes se sont retrouvés bloqués en raison des grèves et des intempéries qui ont contraint Aircal à annuler de nombreux vols pendant les vacances, une rotation supplémentaire du Betico est prévue, ce mercredi 24 août, entre Nouméa, Lifou et Maré.

"La compagnie a reçu de nombreuses demandes pour la mise en place d’un voyage supplémentaire à destination des îles Loyauté. Des listes d’attente ont été dressées en raison du nombre important de passagers actuellement bloqués à Nouméa et aux îles", précise la Sudile, par voie de communiqué.

La réservation des billets sur cette nouvelle rotation est à présent disponible en agences à Nouméa et aux îles, en ligne sur www.betico.nc ainsi que par téléphone au 260.100. Ce nouveau service de vente à distance par téléphone est disponible du lundi au vendredi de 8 heures à 13 heures en continu.

Pour plus de précisions, la compagnie invite sa clientèle à contacter l’équipe commerciale par mail à l’adresse serviceclient@betico.nc