Polynésie : Un mort et quatre disparus après avoir été emportés par la rivière

Les faits se sont déroulés ce dimanche, peu avant 17h30 dans la vallée de la Maroto, à Papenoo (nord de Tahiti).

Deux voitures tentent de traverser une rivière en crue après de fortes pluies. La première réussit à passer mais la deuxième reste coincée. Un homme de la première voiture porte secours aux cinq personnes à bord mais il est emporté directement avec les autres occupants : deux femmes dont une enceinte et trois enfants. L’homme est retrouvé mort peu de temps après, l’une des femmes a été retrouvée et héliportée.

Les opérations de recherche et de secours, stoppées par la nuit ont repris ce matin pour retrouver activement la femme enceinte âgée d’une trentaine d’années et les trois enfants âgées entre 4 et 15 ans. Les secours sont néanmoins pessimistes, ils ne s'attendent pas à retrouver les personnes vivantes.