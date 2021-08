Le fenua totalement submergé

Si la première grande vague fin 2020-début 2021 avait relativement épargné les archipels et si le centre hospitalier de Taaone avait, tant bien que mal, absorbé l’afflux de malades, la propagation du variant Delta a totalement changé la donne.

Le bulletin épidémiologique de la plateforme Covid du Pays faisait état mardi matin de 23 décès en 72 heures. Les hospitalisations ont atteint le niveau record de 283 patients admis dans les hôpitaux polynésiens, dont 53 dans les établissements périphériques (Taravao et Moorea, Raiatea notamment). Autre record : 36 personnes ont été admises en service de réanimation. Avec 2 211 cas recensés en 72 heures, le taux d’incidence sur les 7 derniers jours en Polynésie française grimpe à 2 252 pour 100 000 habitants, le pire de tout le pays, Antilles comprises.

"On entend les soignants pleurer en service de réanimation à l’hôpital", affirmait-on ce week-end du côté des autorités sanitaires du Pays. Au centre hospitalier de Taaone, la réanimation est saturée et dispose d’une triste liste d’attente notamment pour accueillir des patients des îles. La morgue a du mal gérer le nombre des décès.

Sur l’île de Moorea, le responsable de la structure, le Dr Philippe Biarez, regrettait samedi sur TNTV la très forte proportion de patients non-vaccinés dans ses murs avec un seul vacciné sur l’ensemble des malades passés par les urgences de l’île sœur… Sans service de réanimation, avec seulement deux lits en soins intensifs et un service Covid saturé, l’hôpital ne peut plus transférer ses malades les plus gravement atteints à Taaone. Une situation semblable à Huahine et à Raiatea.

"C’est une épidémie de non vaccinés"

Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a annoncé mardi matin sur Polynésie la 1re que 98 % des personnes actuellement hospitalisées en réanimation ou en service Covid étaient non vaccinées. "C’est une épidémie de non vaccinés", a martelé le ministre. "Pratiquement tous ces gens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, ou qui n’ont pas pu accéder à la vaccination, viennent occuper tous les lits. Alors que les personnes qui ont fait la démarche de se vacciner n’auront pas accès aux soins", a regretté Jacques Raynal. Qui a indiqué que sur les 212 lits disponibles en filière Covid – hors réanimation – au centre hospitalier, il n’en restait que 7 encore libres lundi soir.

La vaccination a encore progressé ce week-end, avec notamment 3 043 nouvelles injections pour la seule journée de dimanche lors de laquelle un nouveau vaccinodrome a été ouvert à la présidence. Selon le ministre, la vaccination a augmenté de "25 à 28 %" depuis la flambée épidémique. Il a également expliqué que le profil des personnes vaccinées semblait rajeunir. "Il y a une majorité de personnes entre 45 et 60 ans", a indiqué Jacques Raynal, alors que les plus de 75 ans sont désormais vaccinés à 77 %.

Point positif, s’il faut en trouver un, l’arrivée de Métropole le 15 août de quinze infirmiers de la réserve sanitaire, pour une mission d’au moins trois semaines. Leur expérience acquise dans d’autres territoires représente un soutien majeur pour les services hospitaliers locaux. L’envoi d’un autre contingent n’est pas exclu.

Samedi, les partenaires sociaux étaient reçus à la présidence par l’État et le Pays. Les syndicats ont réclamé une obligation vaccinale à tout âge pour entrer en Polynésie française et si besoin un reconfinement. Le dossier des aides économiques devait lui être traité hier.