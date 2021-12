Le comité de soutien calédonien pour la réélection d’Emmanuel Macron est lancé

Le lieu du rendez-vous porte évidemment un symbole. Le comité de soutien "Nouvelle-Calédonie" pour la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, a été officiellement lancé ce jeudi matin au Théâtre de l’Île, là même où le chef de l’État avait déclaré dans son discours à la tribune le 5 mai 2018 : " La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie ".

"Au cours de son mandat, l’engagement d’Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie a été sans faille sur beaucoup de sujets, avec comme chefs d’orchestre notamment Édouard Philippe et Sébastien Lecornu qui ont montré une implication rarement constatée pour un gouvernement" a observé Sonia Lagarde, maire de Nouméa, soutien de la première heure, et désormais présidente du comité.

"Majorité présidentielle"

Ce groupe s’appuiera sur les communes et les maires engagés dans l’opération, tels que Nicolas Metzdorf à La Foa, Willy Gatuhau à Païta et Patrick Robelin à Bourail. La coordination de la campagne et des comités locaux sera confiée à Christopher Gygès, par ailleurs membre AEC du gouvernement.

Dans les prochaines semaines, l’action va se structurer, et "ce comité est appelé à s’élargir à tous les soutiens pour constituer une majorité présidentielle au-delà de la République en Marche".